Требуется сделать сайт и интегрировать с API 2gis.

Есть интернет магазин на вордпрессе. Стоит плагин джишоп Сейчас у нас подключена оплата через робокассу. Хотим поменять на comepay(https://money.comepay.ru/), но плагин у них есть только под обычный вордпресс. Нужно либо изменить плагин робокассы(он тоже самодельный), либо сделать ...