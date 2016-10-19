nikitos001

Нужен готовый адаптивный уже сверстанный дизайн для самописного интернет-магазина одежды. В идеале чтобы можно было его посмотреть на работающем магазине. Использовать буду после правок. Для непонятливых: у вас уже есть дизайн (вы его делали для кого-то) ...