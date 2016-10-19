nikitos001

Нужна консультация по японскому и корейскому языку.
- Переводы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужены несколько вариантов нового дизайна 2-х страниц сайта https://whoisdomain.site и https://whoisdomain.site/whois#whois.net. Желательно максимально не похожий по шрифтам, блокам и тд. - чтобы были не похожи совсем. Некоторые элементы можно удалять.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен верстальщик с навыками программирования (или программист с навыками верстки) для доработки [url=https://webchecker.site/]сайта[/url] по небольшому тз [url=https://ru.files.fm/u/9drafn3x]https://ru.files.fm/u/9drafn3x[/url]HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать страницу по схеме https://ru.files.fm/u/kjj3bj5c без псд макета.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача - сделать [url=https://hec.su/]сайт[/url] сокращалкой №1 в рунете (т.е. собрать ся и продвигать и гугл и яндекс). Без отзывов - не тратьте время. Пишите бюджет в месяц, сроки и тд.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Для доработки сайта на yii нужен специалист. Сайт - сокращалка урлов. ТЗ https://ru.files.fm/u/xgw5gry4Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Подобрать запросы (10-20) и продвинуть [url=https://my.su/ru]страницу[/url] в рунете. Пока работаем только с русским языком.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сделать приложение для андроид по ТЗ.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Раскрутка твиттер аккаунта [url=https://twitter.com/Tweetsrepeatcom]https://twitter.com/Tweetsrepeatcom[/url]. Аккаунт сайта-сервиса для юзеров твиттера - сайт анализирует твитты и показывает повторы слов за последний год - поэтому целевая аудитория - именно пользователи твиттера. Опыт, креативные идеи по продвижению - очень желательны. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется доработка агрегатора [url=http://fashion-u.com.ua/]http://fashion-u.com.ua/[/url] (пробная задача - импорт товаров из xml). Опыт работы с агрегаторами обязателен. Указывайте цену за эту конкретную доработку.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Спарсить данные с сайта в бд SQLite с сайта. Детальнее написал в файле с ТЗ. На вопросы отвечу. Оплата яд или wm.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно спарсить урлы и хештеги большого количества вайнов (десятки и сотни тысяч) с сайта https://vine.co/. Можно делать на моем дедике (32г оперативки, 4тб диск...)Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт-справочник из базы в csv. Сайт с большим количеством поддоменов (по городам).Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать сайт и интегрировать с API 2gis. Опыт в работе с 2gis очень желателен. Возможны также варианты: яндекс, парсер или еще какая-нибудь база. Сайт будет справочник по узкой теме.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует возможность реализации (по сути копия) сайта shopalike . ru + доп функции (в тз).Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен готовый адаптивный уже сверстанный дизайн для самописного интернет-магазина одежды. В идеале чтобы можно было его посмотреть на работающем магазине. Использовать буду после правок. Для непонятливых: у вас уже есть дизайн (вы его делали для кого-то) ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны изменения в самописном магазине: 1. добавление кабинета (кабинет поставщика с загрузкой xml yml файлов) 2. настройка статистики по переходам на сайты поставщиков По сути - переделать магазин в агрегатор интернет-магазиновИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен на самописный магазин адаптивный дизайн. В идеале: у вас он есть, меняем его до неузнаваемости и цепляем. [url=http://fashion-u.com.ua/]fashion-u.com.ua[/url]Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт по ТЗ. Схему страниц приложил. Оплата WM. Мобайл френдли 100, гугл спид в зеленой зоне.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать сайт по ТЗ с простым дизайном (схему приложил). Предпочтительно на php. Оплата Webmoney.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад