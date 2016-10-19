nikitos001

Константин nikitos001

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ramzes1565
Роман 
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сверстать страницу по схеме
Приятный,адекватный заказчик.Однозначно рекомендую.
Быстро и четко по тз
Ответный отзыв
olegpixel
37 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Сделать плагин на Wordpress
Грамотное ТЗ и своевременная оплата. Заказчик постоянно онлайн - всегда можно уточнить все нюансы и вопросы.
Очень рекомендую. Все получилось так как хотел + человек действительно разбирается в своей работе и всегда на связи.
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Перенос 6 сайтов с разных VDS на выделенный
Отличный заказчик, всегда на всязи, проверка и оплата моментально.
Сергей показал себя как профи. Все сайты самописные, а помощи от прогера небыло. Но все было сделано быстро и качественно. + сделал больше чем должен был. Оч советую - по всем вопросам сам только к нему буду обращаться.
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Выявить проблему и решить
Все отлично, доступы предоставлены, проверка и оплата моментально! Рекомендую!
Когда человек разбирается - это сразу чувствуется. Оч быстро выявил причины проблем и решил. Оч рекомендую, сам еще обращусь.
Ответный отзыв
sergseriy
Сергей 
30 летПольша
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$260
10 баллов
9 лет назад
Сделать сайт по тз
хороший заказчик. четко поставленная задача. своевременная оплата. рекомендую работу
Очень советую - граммотный специалист и все в срок.
Ответный отзыв