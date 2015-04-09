Дизайн моб версии

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка74 просмотра

Адаптировать имеющийся дизайн к моб устройствам согласно нарисованным макетам. Продолжение прокета http://www.weblancer.net/projects/671500.html

HTML
10 лет назад
nikitos001
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$75
7 дней
Эдик как всегда на высоте - сделал, ответил на вопросы, разжевал непонятные моменты.
Большое спасибо за сотрудничество. Очень приятный заказчик, который чётко ставит задание и во время оплачивает проекты :) Рекомендую на все 100%

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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