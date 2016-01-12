Большое спасибо Олегу. Сразу видно - человек дела. Общение начал не с торгов и обещаний, а сразу представил готовое решение поставленной задачи. В дальнейшем общении по проекту учел все капризы и замечания, оптимизировал и усовершенствовал мою идею. В результате я получила гораздо больше, чем ожидала. Очень сильный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.