olegpixel

Олег Евик olegpixel

 
37 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dimaty69
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Калькулятор расстояний между городами (js)
Отличная, оперативная работа!
Грамотное ТЗ и своевременная оплата.
Ответный отзыв
nikitos001
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Сделать плагин на Wordpress
Очень рекомендую. Все получилось так как хотел + человек действительно разбирается в своей работе и всегда на связи.
Грамотное ТЗ и своевременная оплата. Заказчик постоянно онлайн - всегда можно уточнить все нюансы и вопросы.
Ответный отзыв
ViiRus
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
WEB-интерфейс на DHTMLX
Большое спасибо Олегу. Сразу видно - человек дела. Общение начал не с торгов и обещаний, а сразу представил готовое решение поставленной задачи. В дальнейшем общении по проекту учел все капризы и замечания, оптимизировал и усовершенствовал мою идею. В результате я получила гораздо больше, чем ожидала. Очень сильный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Чёткое ТЗ и быстрая оплата. Приятно было поработать.
Ответный отзыв