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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличная, оперативная работа!
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ и своевременная оплата.
$60
10 баллов
8 лет назад
Очень рекомендую. Все получилось так как хотел + человек действительно разбирается в своей работе и всегда на связи.
Ответный отзыв
Грамотное ТЗ и своевременная оплата. Заказчик постоянно онлайн - всегда можно уточнить все нюансы и вопросы.
$40
10 баллов
8 лет назад
Большое спасибо Олегу. Сразу видно - человек дела. Общение начал не с торгов и обещаний, а сразу представил готовое решение поставленной задачи. В дальнейшем общении по проекту учел все капризы и замечания, оптимизировал и усовершенствовал мою идею. В результате я получила гораздо больше, чем ожидала. Очень сильный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ и быстрая оплата. Приятно было поработать.