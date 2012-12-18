ViiRus

Виктория ViiRus

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alienshooter
Скрыпник 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Переверстать страничку лендинга.
Норм заказчик!
Очень хороший исполнитель. Делает быстро. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
7 лет назад
PHP-скрипт для авторизации на сайте
PHP
Все хорошо, оплата вовремя.
Всё выполнено четко по заданию и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
olegpixel
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
WEB-интерфейс на DHTMLX
JavaScriptMySQL
Чёткое ТЗ и быстрая оплата. Приятно было поработать.
Большое спасибо Олегу. Сразу видно - человек дела. Общение начал не с торгов и обещаний, а сразу представил готовое решение поставленной задачи. В дальнейшем общении по проекту учел все капризы и замечания, оптимизировал и усовершенствовал мою идею. В результате я получила гораздо больше, чем ожидала. Очень сильный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
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