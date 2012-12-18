Необходимо переверстать страничку со скриптом розыгрыша призов. http://wtracer.com/_dev/promo/v01/index.php Нужно избавиться от таблиц и сделать современную адаптивную верстку. Страница должна нормально выглядеть как на десктопе, так и на мобильных устройствах. Нужно постараться сделать код ...
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$10
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо скриптом авторизоваться в панели сервиса https://www.popads.net/users/login Пполучить соответствующие куки для последующего парсинга страниц сервисаВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Нужен JS специалист, знакомый с DHTMLX ТЗ: В базе MySQL имеем таблицу с 4 полями: 1 ID 2 Товар 3 Ссылка 4 Категория Нужен ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Что нужно: Консултация со специалистом знакомым с сервисами Amazon EC2, S3. Настройка Instance на Amazon EC2 (CentOS 6.3) Установка Apach, PHP, Phyton, MySQL, ISPmanager + различные дополнения (ModGeoIP, IMGmagic, ZendOptimizer и ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
7 лет назад
Норм заказчик!
Ответный отзыв
Очень хороший исполнитель. Делает быстро. Всегда на связи. Рекомендую.
$17
10 баллов
7 лет назад
PHP
Все хорошо, оплата вовремя.
Ответный отзыв
Всё выполнено четко по заданию и в срок. Рекомендую.
$40
10 баллов
9 лет назад
JavaScriptMySQL
Чёткое ТЗ и быстрая оплата. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
Большое спасибо Олегу. Сразу видно - человек дела. Общение начал не с торгов и обещаний, а сразу представил готовое решение поставленной задачи. В дальнейшем общении по проекту учел все капризы и замечания, оптимизировал и усовершенствовал мою идею. В результате я получила гораздо больше, чем ожидала. Очень сильный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.