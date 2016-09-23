Подключение платежных систем на Joomla - Cobalt 7

Необходимо подключить платежные системы Яндекс.Деньги, WebMoney, Wallet One.

Сайт сделан на Jooma при использовании Cobalt 7 и компонента Emeralt 8.

Emeralt 8 реализует покупку платного контента, платного доступа. Ранее Emeralt 8 использовал WebMoney, но теперь он не поддерживается. Страницу со старыми плагинами вы можете увидеть на странице и всю остальную информацию.

Желательно создать плагины оплаты, где можно будет логично и удобно самому вставить платежные данные и получать денежку.