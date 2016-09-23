Скрипты JS

Нужно сделать сайт на подобие этого: http://www.arbat29.ru/index.html Тоже для рекламной компании, но количество услуг (соответственно и страниц меньше). Вот перечень: печать на баннере, пленке, бумаге, сетке и так далее с наружным и интерьерным качеством, изготовление вывесок, табличек, брэндирование автомобилей, оформление мест продаж, изготовление ...