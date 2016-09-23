Скрипты JS

$8
Веб-программированиеЗавершен9 заявок161 просмотр
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7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$8
1 день
Отличная работа, быстро и оперативно сделал, рекомендую!
Алексей показал себя как отличный заказчик: подробно изложил суть задачи, не придирался к результату и моментально оплатил выполненную работу. Кроме того, сам проект оказался достаточно интересным. Рекомендую!
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