Внедрить дизайн на сайт вордпресса

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки128 просмотров
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Есть готовый дизайн, нужно внедрить на сайт вордпресса

1. Использовать форму contact form

2. Форма имеет два "экрана" Пользователь вводит данные "Active users" и "Your ARPU", выберает чек боксы "Have you got mobile App?" и "Have you got Browser Extension?".  По умолчанию чекбоксы не выбраны 

3. Жмет кнопку Check, скрываются раннее введенные поля, появляются новые поля "Email",  "Phone", "Company name"

4.  Цифра "You should have installed extensions:" считается следующим образом: 

4.1. Если у юзера нет ни экстеншена, ни приложений, как результат получается окно, где посчитан его введенный АРПУ, умноженный на 5;

4.2. Если у юзера есть либо экстеншн, либо апа, то как результат у него всплывает окно, в котором введенный арпу умножен на 2,5;

4.3. Если у юзера есть и апы, и экстеншн, то в качестве результата появляется окно, в котором введенное количество юзеров разделено на 2 и написано, что "You should have X installed extensions" далее процедура с введением контактов;

предоставляю доступ к веб-админке и фтп

7 лет назад
timkrischenko
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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