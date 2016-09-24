Скопировать полностью сайт и сделать парсер

Нужно скопировать полностью сайт sil.lt весь функционал и дизайн.

К нему сделать парсер который переодически будет брать данные о наличии товаров, размеры,фотографии, цены(конвертер в рубли), описание к товарам

Сделать перевод категорий товаров, описание товаров название все оставить без изменений

Подключить кассу хотим РБК, и нужно подключить автоматическую оплату товаров с сайта sil.lt с помощью PayPal