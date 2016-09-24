Скопировать полностью сайт и сделать парсер

Сайт на джумле + виртумарт В странице товара на вкладке Под заказ сделать, чтобы при нажатии картинки открывались в полном размере. Либо сделать для них zoom при наведении мышкой на картинку. http://art-buro.com.ua/index.php/online-store/chairs/chair-personal/elegance-lb-detail
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать полностью сайт sil.lt весь функционал и дизайн.
К нему сделать парсер который переодически будет брать данные о наличии товаров, размеры,фотографии, цены(конвертер в рубли), описание к товарам
Сделать перевод категорий товаров, описание товаров название все оставить без изменений
Подключить кассу хотим РБК, и нужно подключить автоматическую оплату товаров с сайта sil.lt с помощью PayPal
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