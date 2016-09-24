Увеличение картинок при нажатии в странице товара

Сайт на джумле + виртумарт

В странице товара на вкладке Под заказ сделать, чтобы при нажатии картинки открывались в полном размере.

Либо сделать для них zoom при наведении мышкой на картинку.

http://art-buro.com.ua/index.php/online-store/chairs/chair-personal/elegance-lb-detail