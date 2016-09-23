Настройить VDS под хостинг

Здравствуйте!

Необходимо настроить VDS под хостинг для клиентов. Установить панель BILLmanager и настроить.

Главная задача, чтобы я мог создавать аккаунты под клиенты, выделять им место на сервере, FTP, MySQL, а клиент мог оплачивать непосредственно в панели биллинга.