Настройить VDS под хостинг

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо настроить VDS под хостинг для клиентов. Установить панель BILLmanager и настроить.

Главная задача, чтобы я мог создавать аккаунты под клиенты, выделять им место на сервере, FTP, MySQL, а клиент мог оплачивать непосредственно в панели биллинга.

7 лет назад
Pilot-t
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад