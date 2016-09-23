Настройка/доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Создан сайт alta-sro.ru. Необходимо 1) включить режим мультисайта на поддоменах

2) Создать сайты на поддоменах под разные города (города мы определим)

Хостинг у нас fastvps создать можно сколько угодно баз данных

Необходимо включить мультисайт у вордпресса

7 лет назад
sololumen87
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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