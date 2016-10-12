Вынести цену доставки в карточку товара Shop-Script

Интернет магазин www.tdpresto.ru

Платформа Shop-Script

В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания.

Рисунок в прикрепленном файле:

После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара

В этот город через несколько транспортных компаний.

Нужно чтобы при заходе на карточку любого товара выводилась информация о доставке

данного товара в город клиента( при условии что клиент не из Москвы или Московской области).

Нужно чтобы Город клиента определялся автоматически.

Рисунок в прикрепленном файле: