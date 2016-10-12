Вынести цену доставки в карточку товара Shop-Script

Веб-программированиеЗавершен1 заявка162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет магазин  www.tdpresto.ru

Платформа Shop-Script

 

В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания.

Рисунок в прикрепленном файле:

После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара

В этот город через несколько транспортных компаний.

Нужно чтобы  при заходе на карточку любого товара выводилась информация о доставке

данного товара в город клиента( при условии что клиент не из Москвы или Московской области).

Нужно чтобы  Город клиента определялся автоматически.

Рисунок в прикрепленном файле:

7 лет назад
egor_romanenko
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
echrisanov
Евгений 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Нормальный исполнитель!
Отличный заказчик. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Увеличение картинок при нажатии в странице товара

    Сайт на джумле + виртумарт В странице товара на вкладке Под заказ сделать, чтобы при нажатии картинки открывались в полном размере.  Либо сделать для них zoom при наведении мышкой на картинку. http://art-buro.com.ua/index.php/online-store/chairs/chair-personal/elegance-lb-detail

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать полностью сайт и сделать парсер

    Нужно скопировать полностью сайт sil.lt весь функционал и дизайн.  К нему сделать парсер который переодически будет брать данные о наличии товаров, размеры,фотографии, цены(конвертер в рубли), описание к товарам Сделать перевод категорий товаров, описание товаров название все оставить ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройить VDS под хостинг

    Здравствуйте! Необходимо настроить VDS под хостинг для клиентов. Установить панель BILLmanager и настроить. Главная задача, чтобы я мог создавать аккаунты под клиенты, выделять им место на сервере, FTP, MySQL, а клиент мог оплачивать непосредственно в панели биллинга.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипты JS

    $8

    На готовую сверстанную страницу повесить функционал (функции на JS). ТЗ в личку, оставляйте заявки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внедрить дизайн на сайт вордпресса

    Есть готовый дизайн, нужно внедрить на сайт вордпресса 1. Использовать форму contact form 2. Форма имеет два "экрана" Пользователь вводит данные "Active users" и "Your ARPU", выберает чек боксы "Have you got mobile App?" и "Have you ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется сделать сайт и интегрировать с API 2gis.

    Требуется сделать сайт и интегрировать с API 2gis. Опыт в работе с 2gis очень желателен. Возможны также варианты: яндекс, парсер или еще какая-нибудь база. Сайт будет справочник по узкой теме.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключение платежных систем на Joomla - Cobalt 7

    Необходимо подключить платежные системы Яндекс.Деньги, WebMoney, Wallet One.  Сайт сделан на Jooma при использовании Cobalt 7 и компонента Emeralt 8. Emeralt 8 реализует покупку платного контента, платного доступа. Ранее Emeralt 8 использовал WebMoney, но теперь он не ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на php

    Добрый день. Требуется доработать сайт [url=http://zhkmoskovskii.ru/]zhkmoskovskii.ru/[/url]  Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества.   ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharing

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад