egor_romanenko

Егор Романенко egor_romanenko

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн интернет магазина Английской сантехники

    Требуется разработать дизайн сайта . Сайт будет продавать всего один бренд сантехники: Burlington Нужно переработать дизайн сайта производителя. [url=https://burlingtonbathrooms.ru/]https://burlingtonbathrooms.ru/[/url] Есть хотелки по дизайну и функционалу что должно быть на сайте.  На сайте [url=https://dushlux.ru/]https://dushlux.ru/[/url] нравится слайдер с разбивкой по стилям.  Компановка главной страници ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Преобразовать баннер

    $10

    Сейчас на сайте размещены картинки только 5 объектов с ссылками на них можете посмотреть по ссылке : [url=http://arcagroup.ru/]http://arcagroup.ru/ [/url]Нужно разместить  в таком же стиле ещё 5 объектов левее. Добавить к имеющимся.   CSM Bitrix

    Битрикс
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Исправить ошибку bitrix

    В форме на картинке 1 в режиме редактирования изменил параметр содержимое компонента с Авто на Диномическая область с заглушкой -крутилка.  После этого сайт перестал работать и выдает ошибку на скриншоте 2 .

    Битрикс
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вынести цену доставки в регионы из карзины в карточку товара.

    В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы  при заходе на карточку любого товара выводилась информация ...

    WebasystКарточки товаров
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вынести цену доставки в карточку товара Shop-Script

    Интернет магазин  [url=http://www.tdpresto.ru]www.tdpresto.ru[/url] Платформа [url=http://feedproxy.google.com/%7Er/webasystcom/ru/%7E3/CcXD7ZVr0yc/]Shop-Script[/url]   В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы  при заходе на карточку любого ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вывод фильтров в категорию над товарами. Shop-script 7

    Есть интернет-магазин работает на Shop-script 7  http://www.tdpresto.ru/category/oruzhejnye-sejfy/ Есть рабочий фильтр товаров, который сейчас отображается в левой части сайта   https://yadi.sk/i/WDdtZxpWuhZ4i Задача такая: Продублировать некоторые фильтры такие как высота глубина ширина и тип замка , и расположить их непосредственно прямо ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Календарь бухгалтера

    1.      Написать парсер Бухгалтерской отчетности,который будет брать данные с сайта донора [url=http://ppt.ru/ipb/calendar]http://ppt.ru/ipb/calendar[/url] и формировать годовой календарь для сайта [url=http://advantes.ru/]http://advantes.ru/[/url] Детали: 1.      Язык разработки: PHP 2.      Все данные беруться с сайта [url=http://ppt.ru/ipb/calendar]http://ppt.ru/ipb/calendar[/url] без изменений в формулировках. 3.      CMS заказчика: Joomla.Ежегодно, в период с 1 ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скрипт для редактирования xml фаила для яндекс маркета

    Есть интернет магазин на движке shop-script. В нём есть модуль который делает выгрузку товаров в xml фаил для яндекс маркета.  Выгружает он товары в данный момент не в том виде который нужен, а именно наименование товара ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимировать схему общения заказчика и исполнителя

    Добрый день! Хочется анимировать схему взаимодействия заказчика и исполнителя. Там должны быть следующие кадры: 1. Звонок от клиента 2. Клиент высылает задание на работу 3. В течении 15 минут узнает цену и сроки выполнения 4. Вносит предоплату 5.Получает заказ

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно вылечить сайт на WordPress

    Нужно излечить сайт сделанный на Нужно вылечить сайт на WordPress. Хостится он на nic.ru. Они его заблокировали по причине размещения на нем вредоносного кода.  Пытались лечить самостоятельно , не вышло.  Ихнее письмо: В настоящее время на услуге хостинга ...

    PHPJavascriptWordPressСайт на WordPressCSSSMTP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вывести заголовок категории перед каталогом Webasyst

    $25

    Доброе утро! Требуется вывести заголовок категории перед каталогом, а описание категории оставить внизу. Например http://www.tdpresto.ru/category/sejfy-dlja-doma/ "Cейф для дома"( в H1) показать наверху а описание категории оставить там же где оно и сейчас.

    Webasyst
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка shop-script 6

    Доброе утро! Требуется перенести дизайн с webasyst на shop-script 6. Сейчас сайт выгляди так http://www.tdpresto.ru/. Данные перенести самостоятельно получилось  https://tdpresto.host.webasyst.com/. В какие сроки и по какой цене можете сделать данную работу.  Доступы в аминку старого сайта все есть. В ...

    CSSWebasyst
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переезд сайта с webasyst на shop-script

    Доброе утро! Требуется организовать переезд с webasyst на shop-script 6. Хочется чтобы всё было перенесено . Дизайн, и разнообразные доработки.  Проект скорее всего будет длительный. За перенос доработок будет отдельная оплата. Большинство функций которые нам пришлось доделывать в webasyst  в  shop-script 6 уже есть ...

    Webasyst
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать продающее коммерческое предложение

    Нужно разработать продающее коммерческое предложение. Менеджеру после холодного звонка потенциальному клиенту  нужно прислать по окончанию разговора запоминающееся коммерческое предложение. Задача разработать . Информацию можно взять с нашего сайта gos-smeta.ru и прикрепленных файлах.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка корпоративного сайта

    Нужно сделать верстку корпоративного сайта. Есть картинки в CorelDRAW x6 .Желательно максимально использовать CSS. Движок можно взять любой( предпочтительно Joomla).Так же нужно будет это всё установить на хостинг. Сроки 3-4 дня.

    CSSJoomlaCorelDRAW
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
konstantin-kr
Костя 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Преобразовать баннер
ТЗ четкое, клиент на связи, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Отличный исполнитель! Все в срок, работу знает. Никаких доплат не просит! СОВЕТУЮ. В дальнейшем буду обращатся. Спасибо!
Ответный отзыв
echrisanov
Евгений 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Вынести цену доставки в карточку товара Shop-Script
Отличный заказчик. Рекомендую!
Нормальный исполнитель!
Ответный отзыв
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Календарь бухгалтера
Отличный заказчик, рекомендую. Легок в общении, четко ставит задачу, оплачивает вовремя.
Всем рекомендую! Исполнитель не просто знает свое дело, но и талантлив. И использует свой талант во благо клиента. Спасибо огромное Дмитрий за Вашу работу!!!!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Анимировать схему общения заказчика и исполнителя
Отлично поработали с Егором. Четкое задание, мгновенная оплата, постоянно на связи. Рекомендую!
Спасибо вам Вы отлично делаете свою работу. С Вами приятно работать.
Ответный отзыв
andkln
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$22
10 баллов
8 лет назад
Нужно вылечить сайт на WordPress
Рекомендую сотрудничать с Егором! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и сразу же после решения задачи. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!
Отличный исполнитель. Лекарь80 уровня :-) Сайт излечен все отлично. Всё максимально четко, Андрей настоящий профессионал своего дела.
Ответный отзыв