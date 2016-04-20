egor_romanenko

Доброе утро! Требуется организовать переезд с webasyst на shop-script 6. Хочется чтобы всё было перенесено . Дизайн, и разнообразные доработки. Проект скорее всего будет длительный. За перенос доработок будет отдельная оплата. Большинство функций которые нам пришлось доделывать в webasyst в shop-script 6 уже есть ...