egor_romanenko

Требуется разработать дизайн сайта . Сайт будет продавать всего один бренд сантехники: Burlington Нужно переработать дизайн сайта производителя. [url=https://burlingtonbathrooms.ru/]https://burlingtonbathrooms.ru/[/url] Есть хотелки по дизайну и функционалу что должно быть на сайте. На сайте [url=https://dushlux.ru/]https://dushlux.ru/[/url] нравится слайдер с разбивкой по стилям. Компановка главной страници ...
- Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Сейчас на сайте размещены картинки только 5 объектов с ссылками на них можете посмотреть по ссылке : [url=http://arcagroup.ru/]http://arcagroup.ru/ [/url]Нужно разместить в таком же стиле ещё 5 объектов левее. Добавить к имеющимся. CSM BitrixHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
В форме на картинке 1 в режиме редактирования изменил параметр содержимое компонента с Авто на Диномическая область с заглушкой -крутилка. После этого сайт перестал работать и выдает ошибку на скриншоте 2 .Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы при заходе на карточку любого товара выводилась информация ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Интернет магазин [url=http://www.tdpresto.ru]www.tdpresto.ru[/url] Платформа [url=http://feedproxy.google.com/%7Er/webasystcom/ru/%7E3/CcXD7ZVr0yc/]Shop-Script[/url] В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы при заходе на карточку любого ...Завершен7 лет назад
Есть интернет-магазин работает на Shop-script 7 http://www.tdpresto.ru/category/oruzhejnye-sejfy/ Есть рабочий фильтр товаров, который сейчас отображается в левой части сайта https://yadi.sk/i/WDdtZxpWuhZ4i Задача такая: Продублировать некоторые фильтры такие как высота глубина ширина и тип замка , и расположить их непосредственно прямо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
1. Написать парсер Бухгалтерской отчетности,который будет брать данные с сайта донора [url=http://ppt.ru/ipb/calendar]http://ppt.ru/ipb/calendar[/url] и формировать годовой календарь для сайта [url=http://advantes.ru/]http://advantes.ru/[/url] Детали: 1. Язык разработки: PHP 2. Все данные беруться с сайта [url=http://ppt.ru/ipb/calendar]http://ppt.ru/ipb/calendar[/url] без изменений в формулировках. 3. CMS заказчика: Joomla.Ежегодно, в период с 1 ...Завершен7 лет назад
Есть интернет магазин на движке shop-script. В нём есть модуль который делает выгрузку товаров в xml фаил для яндекс маркета. Выгружает он товары в данный момент не в том виде который нужен, а именно наименование товара ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Хочется анимировать схему взаимодействия заказчика и исполнителя. Там должны быть следующие кадры: 1. Звонок от клиента 2. Клиент высылает задание на работу 3. В течении 15 минут узнает цену и сроки выполнения 4. Вносит предоплату 5.Получает заказАнимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно излечить сайт сделанный на Нужно вылечить сайт на WordPress. Хостится он на nic.ru. Они его заблокировали по причине размещения на нем вредоносного кода. Пытались лечить самостоятельно , не вышло. Ихнее письмо: В настоящее время на услуге хостинга ...Завершен8 лет назад
- $25
Доброе утро! Требуется вывести заголовок категории перед каталогом, а описание категории оставить внизу. Например http://www.tdpresto.ru/category/sejfy-dlja-doma/ "Cейф для дома"( в H1) показать наверху а описание категории оставить там же где оно и сейчас.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброе утро! Требуется перенести дизайн с webasyst на shop-script 6. Сейчас сайт выгляди так http://www.tdpresto.ru/. Данные перенести самостоятельно получилось https://tdpresto.host.webasyst.com/. В какие сроки и по какой цене можете сделать данную работу. Доступы в аминку старого сайта все есть. В ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Доброе утро! Требуется организовать переезд с webasyst на shop-script 6. Хочется чтобы всё было перенесено . Дизайн, и разнообразные доработки. Проект скорее всего будет длительный. За перенос доработок будет отдельная оплата. Большинство функций которые нам пришлось доделывать в webasyst в shop-script 6 уже есть ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
На webasyst сломалась кнопка добавления новостей требуется исправить.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать продающее коммерческое предложение. Менеджеру после холодного звонка потенциальному клиенту нужно прислать по окончанию разговора запоминающееся коммерческое предложение. Задача разработать . Информацию можно взять с нашего сайта gos-smeta.ru и прикрепленных файлах.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задание в прикрепленном файле.Завершен8 лет назад
Нужно сделать верстку корпоративного сайта. Есть картинки в CorelDRAW x6 .Желательно максимально использовать CSS. Движок можно взять любой( предпочтительно Joomla).Так же нужно будет это всё установить на хостинг. Сроки 3-4 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад