Верстка корпоративного сайта

HTML-версткаЗавершен3 заявки193 просмотра
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Нужно сделать верстку корпоративного сайта. Есть картинки в CorelDRAW x6 .Желательно максимально использовать CSS.

Движок можно взять любой( предпочтительно Joomla).Так же нужно будет это всё установить на хостинг. Сроки 3-4 дня. 

8 лет назад
egor_romanenko
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$50
3 дня
Отличный верстальщик. Работает на результат. Быстро , удобно, качественно . Без лишних вопросов.
Отличный заказчик, все четко и профессионально в общении и работе. Рекомендую.
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