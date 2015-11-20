Сверстать 60 макетов для мобильного приложения

HTML-версткаЗакрыт11 заявок255 просмотров
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Здравсвуйте. Есть 60 макетов в формате Sketch. Макеты мобильного приложения для iOS и Android. Необходимо сверстать. Пишите сроки и стоимость.

8 лет назад
DK9
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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