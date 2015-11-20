Сверстать 7 страниц, срочно из PSD в HTML

Требуется адаптивная верстка Просьба писать только тем кто умеет верстать. (тем кто на бутстрапе и не может руками подправить - не добавляйтесь). Главная страница (с нанесением на карту точек) Внутренняя простая Внутренняя лендинг (стандартный лендинг с эффектами). Контакты простая Меню будет ...