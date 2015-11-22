Верстка игрового сайта.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок276 просмотров
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Здравствуйте, коллеги!

Требуется верстка PSD-макетов с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ привязкой к Steam-сервису. 

Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js.

Желательно с опытом верстки подобных сайтов.

Заявки от студий не рассматриваются. 

Подробности в личку понравившемуся исполнителю. 

8 лет назад
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
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