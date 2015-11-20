Сделать копию нескольких лендингов

Необходимо сделать копию лендингов:

http://caviariphone.ru/

http://watchepoca.ru/

http://chanel.bags2you.ru/

прошу внимательно просмотреть лендинги. что происходит после нажатия на кнопки. Там идет редирект на определенный сайт. Мне нужно сделать точно также.

можно даже в таком же дизайне все.

Чем проще, тем лучше.