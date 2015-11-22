HTML-верстка одностраничника

$15
HTML-версткаЗавершен8 заявок188 просмотров
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Необходима хорошая, качественная верстка одной простенькой странички http://data2.floomby.com/files/share/20_11_2015/15/PYktskUevkiemPvDhOJzw.jpg

HTML
8 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
6names
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Вячеслав, отличный исполнитель, сделал все на отлично! Всегда теперь буду с этим вопросом, обращаться именно к нему и Вам рекомендую!
Антон отличный заказчик ! Всё время на связи , никаких задержек !!! Четкое и понятное ТЗ , что дало возможность спокойно работать , без потери времени ! Рад был сотрудничеству, рекомендую !
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