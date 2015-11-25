Верстка лендинга на вордпресс

HTML-версткаЗавершен11 заявок238 просмотров
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Требуется поставить лендинг на вордпресс. Ссылка на лендинг в личку.

Задачу нужно начать сегодня.

Работаю только через безопасную сделку. Указывайте стоимость и сроки.

8 лет назад
DeGe
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mikulincz
Сергей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов(-2)
8 лет назад
$60
3 дня
Сергей справился с задачей в установленные сроки. Спасибо за работу. Рекомендую.
Все прошло хорошо, оплата вовремя. Рекомендую.
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