Верстка лендинга на вордпресс

Здравствуйте, коллеги! Требуется верстка PSD-макетов с [b]ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ[/b] привязкой к Steam-сервису. Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js. Желательно с опытом верстки подобных сайтов. Заявки от студий не рассматриваются. Подробности в личку понравившемуся исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поставить лендинг на вордпресс. Ссылка на лендинг в личку.
Задачу нужно начать сегодня.
Работаю только через безопасную сделку. Указывайте стоимость и сроки.
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