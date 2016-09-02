Вывод фильтров в категорию над товарами. Shop-script 7

Есть интернет-магазин работает на Shop-script 7 http://www.tdpresto.ru/category/oruzhejnye-sejfy/

Есть рабочий фильтр товаров, который сейчас отображается в левой части сайта https://yadi.sk/i/WDdtZxpWuhZ4i

Задача такая:

Продублировать некоторые фильтры такие как высота глубина ширина и тип замка , и расположить их непосредственно прямо перед каталогом товаров примерно вот так https://yadi.sk/i/RcLbvb4MuhaSP

Вывести надо эти 4 основных фильтра, но также в зависимости от категории надо чтобы была возможность вывести ещё и другие фильтры, которые характерны для других категорий.