Провести доработку сайта на magento

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Провести доработку сайта на magento согласно заданию.

Требуется настроить тему, транзационные письма.

Залить каталог через magmi.

Задание согласовывается в переписке.

Оплата почасовая.

Magento
7 лет назад
Ashmyrin
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад