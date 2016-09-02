Хочется найти фулл стек разработчика (верстки меньше чем всего остального) для короткого и не сложного проекта сейчас, на поддержку и новые проекты - потом. От вас, в ответ на это задание, я хочу увидеть грубую оценку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Провести доработку сайта на magento согласно заданию.
Требуется настроить тему, транзационные письма.
Залить каталог через magmi.
Задание согласовывается в переписке.
Оплата почасовая.
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