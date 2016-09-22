Сделать сортировку товаров на Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен4 заявки134 просмотра
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Нужно сделать аналогичную сортировку http://www.madison-james.com/store_categoryproducts.aspx?cid=09e58c3231209e58cG7 на сайте.  

Ваши предложения по цене и сроки исполнения работы. 

Joomla
7 лет назад
Bruno21
Елена 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
7 лет назад
$40
1 день
Все сделали согласно заданию. Отдала новый проект снова Александру.
Очередное успешное сотрудничество с Еленой. Однозначно рекомендую и буду рад продолжить и далее работать.