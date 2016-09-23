Web-программист

Интернет магазин [url=http://www.tdpresto.ru]www.tdpresto.ru[/url] Платформа [url=http://feedproxy.google.com/%7Er/webasystcom/ru/%7E3/CcXD7ZVr0yc/]Shop-Script[/url] В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы при заходе на карточку любого ...