Сделать кликабельным ID заявки в CRM

Есть самописная CRM

При вводе новой заявки, при наличии дубля, система пишет, что есть похожая заявка с указанием ID и параметров "схожести"

Нужно сделать ID в виде гиперссылки joxi.ru/823zvM9f6Rjpjm

При клике на эту гиперссылку, выводить модальное окно с содержимым заявки (телефоны, менеджер, название компании, ID, переговоры с датами)

Моментальная постоплата или (СБР) БС

ЯД, Сбер, ВМ

В заявке просьба указывать цену

Студии не рассматриваются