Настройка сценариев регистрации, авторизации и сброса паролей

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Word Press

1)Необходимо настроить сценарии регистрации, авторизации и сброса паролей для кастомных форм. Формы сверстаны. Адреса форм находятся в прикрепленном ТЗ.

2)Добавить новые роли пользователей и добавить новые кастомные поля в профиль.

Это краткий перечень. Более подробный в прикрепленном ТЗ.

Возможно дальнейшее сотрудничество по большому проекту создания личного кабинета сайта на WP при профессиональном и быстром завершении задачи.

Отличное знание php, WP, всех необходимых хуков.

Готовность без труда реализовать на Word Press ФУНКЦИОНАЛ подобный тому, что представлен по ссылкам ниже:

http://coderthemes.com/uplon_1.3/light/index.html

http://cleanuitemplate.com/version_angular/index_boxed.html#/dashboards/alpha

7 лет назад
ILKABU
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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