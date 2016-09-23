Интернет магазин [url=http://www.tdpresto.ru]www.tdpresto.ru[/url] Платформа [url=http://feedproxy.google.com/%7Er/webasystcom/ru/%7E3/CcXD7ZVr0yc/]Shop-Script[/url] В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы при заходе на карточку любого ...
Настройка сценариев регистрации, авторизации и сброса паролей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Word Press
1)Необходимо настроить сценарии регистрации, авторизации и сброса паролей для кастомных форм. Формы сверстаны. Адреса форм находятся в прикрепленном ТЗ.
2)Добавить новые роли пользователей и добавить новые кастомные поля в профиль.
Это краткий перечень. Более подробный в прикрепленном ТЗ.
Возможно дальнейшее сотрудничество по большому проекту создания личного кабинета сайта на WP при профессиональном и быстром завершении задачи.
Отличное знание php, WP, всех необходимых хуков.
Готовность без труда реализовать на Word Press ФУНКЦИОНАЛ подобный тому, что представлен по ссылкам ниже:
http://coderthemes.com/uplon_1.3/light/index.html
http://cleanuitemplate.com/version_angular/index_boxed.html#/dashboards/alpha
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