Доработать сайт php

Веб-программированиеЗакрытнет заявок148 просмотров
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Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/

Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества.  

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharing

PHP
7 лет назад
makler667
Иван 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад