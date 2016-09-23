Доработать сайт php

Добрый день! После неудачных попыток своими силами установить облако тегов () и блок меток (http://joxi.ru/DmB1nRYFNRDPer) на шаблон сайте (http://bit.ly/2d5a21f) Все дело в том, что стандартного места в теме сайта просто нет http://bit.ly/2d9lBG4 И сейчас на сайте установлено облако тегов ...