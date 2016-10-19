WP. Облако тегов и метки (уровень: difficult)

Интернет магазин [url=http://www.tdpresto.ru]www.tdpresto.ru[/url] Платформа [url=http://feedproxy.google.com/%7Er/webasystcom/ru/%7E3/CcXD7ZVr0yc/]Shop-Script[/url] В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы при заходе на карточку любого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
После неудачных попыток своими силами установить облако тегов () и блок меток (http://joxi.ru/DmB1nRYFNRDPer) на шаблон сайте (http://bit.ly/2d5a21f)
Все дело в том, что стандартного места в теме сайта просто нет http://bit.ly/2d9lBG4
И сейчас на сайте установлено облако тегов с флеш анимай (http://bit.ly/2d5a21f) (http://joxi.ru/bmo6kbKuMD8dar) нужно его заменить на такой как на этом сайте (http://bit.ly/2cI186w)
Сроки - 1-2 дня
Бюджет - огромный
Бонус - Крутейший отзыв!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Защитить сервер от досс атак, хостер предложил такое решение. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-mitigate-ddos-attacks-against-your-website-with-cloudflare Если кто знает что лучше сделать.ПишитеВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать сайт на Wordpress, есть тема Jupiter и макет главной страницы (в Sketch). В отзыве напишите "мега+", так же жду приблизительных цен и сроки. так же пишем скайпы . Просьба , кто просит предоплату , не ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Word Press 1)Необходимо настроить сценарии регистрации, авторизации и сброса паролей для кастомных форм. Формы сверстаны. Адреса форм находятся в прикрепленном ТЗ. 2)Добавить новые роли пользователей и добавить новые кастомные поля в профиль. Это краткий перечень. Более подробный в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть самописная CRM При вводе новой заявки, при наличии дубля, система пишет, что есть похожая заявка с указанием ID и параметров "схожести" Нужно сделать ID в виде гиперссылки joxi.ru/823zvM9f6Rjpjm При клике на эту гиперссылку, выводить модальное окно с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добавить блоки на главную страницу, добавить пункты меню и статические страницы (не более 10-15).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим программист для создания сайтов и лендинговых страниц, поддержки имеющихся сайтов. Требования: умение работать с Битрикс, Joomla, WordPress, самописными сайтами. Есть несколько проектов. О них в личку. Пишите, с примерами работ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Поставить функцию защиты от копирования текста/фото для сайта MotoCMSВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создан сайт alta-sro.ru. Необходимо 1) включить режим мультисайта на поддоменах 2) Создать сайты на поддоменах под разные города (города мы определим) Хостинг у нас fastvps создать можно сколько угодно баз данных Необходимо включить мультисайт у вордпрессаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад