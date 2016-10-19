WP. Облако тегов и метки (уровень: difficult)

Добрый день!

После неудачных попыток своими силами установить облако тегов () и блок меток (http://joxi.ru/DmB1nRYFNRDPer) на шаблон сайте (http://bit.ly/2d5a21f)

Все дело в том, что стандартного места в теме сайта просто нет http://bit.ly/2d9lBG4

И сейчас на сайте установлено облако тегов с флеш анимай (http://bit.ly/2d5a21f) (http://joxi.ru/bmo6kbKuMD8dar) нужно его заменить на такой как на этом сайте (http://bit.ly/2cI186w)

Сроки - 1-2 дня

Бюджет - огромный

Бонус - Крутейший отзыв!