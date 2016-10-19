WP. Облако тегов и метки (уровень: difficult)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

После неудачных попыток своими силами установить облако тегов () и блок меток (http://joxi.ru/DmB1nRYFNRDPer) на шаблон сайте (http://bit.ly/2d5a21f)

Все дело в том, что стандартного места в теме сайта просто нет http://bit.ly/2d9lBG4

И сейчас на сайте установлено облако тегов с флеш анимай (http://bit.ly/2d5a21f) (http://joxi.ru/bmo6kbKuMD8dar) нужно его заменить на такой как на этом сайте (http://bit.ly/2cI186w)

Сроки - 1-2 дня

Бюджет - огромный

Бонус - Крутейший отзыв!

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
mikhail-84
Михаил 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Это было очень трудное задание. До Михаила с этим заданием не могли справится 3 "спациалиста". Михаил нашел где была зарыта собака и облако тегов появилось у нас на сайте. По результату выполненного задания видно, что Михаил действительно знает WordPress очень глубоко на самом деле. Была проделана действительно заслуживающая похвалы. Не методом "тыка", а с профессиональным подходом. Огромное спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Чёткое задание, оплата вовремя