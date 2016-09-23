Доработка приложения на AngularJS

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки180 просмотров
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Необходимо доработать приложение на AngularJS.

Оценка объема работ - 40 часов.

ТЗ есть.

Автор приложения загружен на других задачах,

но по структуре приложения и доработкам все подскажет.

Напишите какие приложения делали на Angular и какую оплату ожидаете за час. 

Angular
7 лет назад
jarx
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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