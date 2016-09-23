Написать модуль PrestaShop 2д карусель

Задача состоит в том, чтобы разработать модуль для PrestaShop, с нуля.

С помощью этого модуля клиенты должны быть в состоянии создать адаптивную карусель с возможностью прокрутки элементов.

Основной пример каруселью доступен здесь:

http://prestademo.ru/testcarousel/

Как должно быть:

http://prntscr.com/cle54a

Сайт где должно быть, сейчас там статичные баннера:

https://prestademo.ru/laura/

Основная идея заключается в том, что предметы должны быть повернуты по кругу в 2D плоскости.

Вы можете использовать готовую библиотеку JQuery, или написать свой скрипт.

Интерфейс на странице конфигурации модуля должен быть чистым и интуитивно понятным.

У вас должен быть покрайне мере 1 написанный модуль на PrestaShop.