Доработки по сайту

Нужно доработать немного сайт и полностью подготовить к работе.Я составил для Вас список доработок.Сначала ознакомьтесь с "проблемными моментами" в конце ТЗ. Это нужно обсудить до начала работы.Часть пунктов оформлена в виде вопросов. На них нужно будет ответить. Так сказать, проконсультировать меня.В сумме 21 пункт. Ничего особо сложного нет.Сроки: 12 дней. Очень важно чтобы Вы соблюли сроки.Бюджет: 17 000 р