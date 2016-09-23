Доработки по сайту

$270
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок229 просмотров
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Нужно доработать немного сайт и полностью подготовить к работе.Я составил для Вас список доработок.Сначала ознакомьтесь с "проблемными моментами" в конце ТЗ. Это нужно обсудить до начала работы.Часть пунктов оформлена в виде вопросов. На них нужно будет ответить. Так сказать, проконсультировать меня.В сумме 21 пункт. Ничего особо сложного нет.Сроки: 12 дней. Очень важно чтобы Вы соблюли сроки.Бюджет: 17 000 р

7 лет назад
satask
Андрей 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад