Нужна помощь в плагине Sam Pro Ads

Задача состоит в том, чтобы разработать модуль для PrestaShop, с нуля. С помощью этого модуля клиенты должны быть в состоянии создать адаптивную карусель с возможностью прокрутки элементов. Основной пример каруселью доступен здесь: http://prestademo.ru/testcarousel/ Как должно быть: http://prntscr.com/cle54a Сайт где должно быть, ...