Joomla переместить компонент для рекрутера на другой сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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http://matveevip.ru/index.php/aktualnye-vakansii

разместить на сайте new.matveevip.ru

в соответствии с шаблоном 57783 templatemonster.com

чтобы полностью соответствовал шаблону и встал не криво

Joomla
7 лет назад
nmagazin
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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