Нужен профи по парсерам opencart

1) есть прайсы в ексель и от Разных поставщиков

2) на сайте 10000 товаров

3) разные прайсы , разные товар

4) в каждом товаре свой уникальный номер по которому обновлятся остатки и цены

5) необходимо обновит цены и остатки по если товар есть в прайсе и обновился тогда количество должно ровно "100" если кода не нашел в прайсе количество "0" (100 - тогда есть в наличии, "0" - нет в наличии

6) все товары отключать не вариант нужно учесть именно этот прайс и имеено этого поставщика

проблема которая сейчас если поставщик убирает товар с прайса (код товара отсуствует), то сайт не понимает что его нужно отключить(нет в наличии, "0" количество) нужны флаги или метки.