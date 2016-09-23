Нужен профи по парсерам opencart

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок214 просмотров
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1) есть прайсы в ексель и  от Разных поставщиков

2) на сайте 10000 товаров

3) разные прайсы , разные товар

4) в каждом товаре свой уникальный номер по которому обновлятся остатки и цены 

5) необходимо обновит цены и остатки по если товар есть в прайсе и обновился тогда количество должно ровно "100" если кода не нашел в прайсе количество "0" (100 - тогда есть в наличии, "0" - нет в наличии

6) все товары отключать не вариант нужно учесть именно этот прайс и имеено этого поставщика

проблема которая сейчас если поставщик убирает товар с прайса (код товара отсуствует), то сайт не понимает что его нужно отключить(нет в наличии, "0" количество) нужны флаги или метки.  

OpenCart
7 лет назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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