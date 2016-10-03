Скрыть исходящие ссылки в профилях пользователей форума SMF.

Есть форум на движке SMF. В профилях пользователей предусмотрена возможность указывать урл сайта. Как оказалось, эти урл-ы индексируются поисковиками как исходящие ссылки.

Требуется исключать их из индексации автоматически, возможно тегом nofollow или как-то ещё блокировать. Поскольку пароль для доступа давать не хочется, поэтому: либо пошаговые инструкции с сопровождением, либо передача файлов на е-мэйл для изменений.

Элементарными навыками НТМЛ владею.