Скрыть исходящие ссылки в профилях пользователей форума SMF.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
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Есть форум на движке SMF. В профилях пользователей предусмотрена возможность указывать урл сайта. Как оказалось, эти урл-ы индексируются поисковиками как исходящие ссылки.

Требуется исключать их из индексации автоматически, возможно тегом  nofollow или как-то ещё блокироватьПоскольку пароль для доступа давать не хочется, поэтому: либо пошаговые инструкции с сопровождением, либо передача файлов на е-мэйл для изменений.

Элементарными навыками НТМЛ владею.

7 лет назад
casha
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
felixfx
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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