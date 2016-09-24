Починить плагин интеграции сервиса подсчёта НДС для WordPress

$30
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Есть плагин для интеграции сервиса taxamo с магазином Easy Digital Downloads - Edd Taxamo integration https://github.com/rhyswynne/easy-digital-downloads-taxamo-integration/

Он не обновлялся уже порядка 11 месяцев и в нём есть проблема - после платежа, не учитывается высчитанный сервисом VAT (ндс). Это происходит как и на странице сообщения об успешной оплате, так и в админке в Payment History. То есть нигде.

Нужно понять в чём причина, и исправить проблему. 

Для теста платежа необходимо выбрать страну из EU (VAT Number не указывать). Причём ошибка на странице подтверждения платежа (payment confirmation) разная для залогинненых пользователей и для анонимных.

Смотрите скрины https://goo.gl/Gzc7Y5

Сделать нужно до понедельника

WordPress
7 лет назад
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад