1) есть прайсы в ексель и от Разных поставщиков 2) на сайте 10000 товаров 3) разные прайсы , разные товар 4) в каждом товаре свой уникальный номер по которому обновлятся остатки и цены 5) необходимо обновит цены и остатки ...
Починить плагин интеграции сервиса подсчёта НДС для WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть плагин для интеграции сервиса taxamo с магазином Easy Digital Downloads - Edd Taxamo integration https://github.com/rhyswynne/easy-digital-downloads-taxamo-integration/
Он не обновлялся уже порядка 11 месяцев и в нём есть проблема - после платежа, не учитывается высчитанный сервисом VAT (ндс). Это происходит как и на странице сообщения об успешной оплате, так и в админке в Payment History. То есть нигде.
Нужно понять в чём причина, и исправить проблему.
Для теста платежа необходимо выбрать страну из EU (VAT Number не указывать). Причём ошибка на странице подтверждения платежа (payment confirmation) разная для залогинненых пользователей и для анонимных.
Смотрите скрины https://goo.gl/Gzc7Y5
Сделать нужно до понедельника
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