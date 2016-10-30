Расчёт стоимости доставки на основе Яндекс.Карт

https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/deliveryCalculator

Требуется.

1. Убрать ввод начальной точки, она должны быть зафиксирована и сразу же показываться на карте в виде балуна с названием.

2. Ввод второй точки либо в поле, либо кликом по карте.

3. Ввести возможность бесплатной доставки. Например 10 км от точки А бесплатно, далее согласно тарифу.