Расчёт стоимости доставки на основе Яндекс.Карт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок215 просмотров
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https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/deliveryCalculator

Требуется.

1. Убрать ввод начальной точки, она должны быть зафиксирована и сразу же показываться на карте в виде балуна с названием.

2. Ввод второй точки либо в поле, либо кликом по карте.

3. Ввести возможность бесплатной доставки. Например 10 км от точки А бесплатно, далее согласно тарифу.

7 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Труднойстей не возникло. Так же помог в решении доп. вопросов даже после оплаты.
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.