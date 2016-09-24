Программист в Игровой проект на постоянную удаленную работу

В команду из 6 программистов нужен сотрудник на постоянную основу для разработки и улучшения имеющихся игровых проектов связанных со Steam, WoT и E-commerce.

2+ млн посещаемости ежемесячно насчитывает один из проектов, суммарно же по сети проектов посещаемость 3,5+ млн. Проекты растут, направлений становиться больше и к концу осени планируется выйти на 12-15 млн. посетителей в месяц.

Вам будут поручаться задачи в рамках одного-двух проектов. От Вас будем ждать в первую очередь работу на качество, профессиональные идеи и предложения. Работа удаленная.

Компания существует с 2011 года. Возможность официального трудоустройства или работы по контракту для граждан РФ, Белоруссии или Казахстана.

Необходимо:

- Знания PHP 5.4+, Redis, Mysql, Ajax, Node.js.

Приветствуются навыки и знания:

- Опыт работы с highload проектами (Онлайн 2000+)

- Знание Steam API(Боты, программы и приложения около Steam)

- Git

- Опыт работы в команде

- Работа с фреймворками

График 5 дней в неделю, ПН-ПТ, с 10:00 до 18:00 по МСК (По согласованию можно менять и сделать с 11:00 или 12:00, но в основном график будет такой, для более плодотворной работы со всей командой). Главное – своевременное и качественное закрытие задач.

Оплата: 90.000 – 110.000 рублей первые 3 месяца, далее добавляются премии (До +30% к зп.). Возможность роста и курирования IT отдела одного из проектов уже с 3 месяца работы при сработанности в нашей команде и хороших результатах работы.

Испытательный срок, после собеседования, 10 дней, в это время Вам будут даваться мелкие задачи, оплачиваемые сдельно, по рыночной цене (Оцениваете задачи Вы).

В случае успешного и своевременного выполнения, заключаем контракт или берем на официальную работу по договору (На Ваш выбор). Далее передаем основные задачи и вводим в курс дела.

Оплата возможна на Webmoney, QIWI, Яндекс деньги или на дебетовую карту Банка РФ.

Форма резюме:

1) ФИО, возраст, город и страна проживания(Гражданство, если отличается от страны проживания), личные качества

2) Ваши навыки и знания в области программирования, что Вы знаете на хорошем уровне?

3) Ваши работы/проекты с указанием ссылок, примерами Вашего кода и описанием конкретно Вашей части (Если проект делали несколько программистов). В примерах работ желательно указать наиболее разнообразные по функционалу и нагруженные по посещаемости проекты (С указанием максимального онлайна и посещаемости в месяц).

4) Где Вы работали раньше? (Название проекта/компании, срок работы и должность). Где Вы работаете сейчас?

5) На какой срок Вам интересно работать у нас? (Полгода, год, долгосрочно)

6) Что Вы знаете о киберспорте или игровой индустрии?

7) Ваш логин Skype

Резюме ждем на почте: [email protected]