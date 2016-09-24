ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nexcH7RJv3ZY30T1aoNSekcX5fgLl5Xun59PtveilW4/edit?usp=sharing
Программист в Игровой проект на постоянную удаленную работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду из 6 программистов нужен сотрудник на постоянную основу для разработки и улучшения имеющихся игровых проектов связанных со Steam, WoT и E-commerce.
2+ млн посещаемости ежемесячно насчитывает один из проектов, суммарно же по сети проектов посещаемость 3,5+ млн. Проекты растут, направлений становиться больше и к концу осени планируется выйти на 12-15 млн. посетителей в месяц.
Вам будут поручаться задачи в рамках одного-двух проектов. От Вас будем ждать в первую очередь работу на качество, профессиональные идеи и предложения. Работа удаленная.
Компания существует с 2011 года. Возможность официального трудоустройства или работы по контракту для граждан РФ, Белоруссии или Казахстана.
Необходимо:
- Знания PHP 5.4+, Redis, Mysql, Ajax, Node.js.
Приветствуются навыки и знания:
- Опыт работы с highload проектами (Онлайн 2000+)
- Знание Steam API(Боты, программы и приложения около Steam)
- Git
- Опыт работы в команде
- Работа с фреймворками
График 5 дней в неделю, ПН-ПТ, с 10:00 до 18:00 по МСК (По согласованию можно менять и сделать с 11:00 или 12:00, но в основном график будет такой, для более плодотворной работы со всей командой). Главное – своевременное и качественное закрытие задач.
Оплата: 90.000 – 110.000 рублей первые 3 месяца, далее добавляются премии (До +30% к зп.). Возможность роста и курирования IT отдела одного из проектов уже с 3 месяца работы при сработанности в нашей команде и хороших результатах работы.
Испытательный срок, после собеседования, 10 дней, в это время Вам будут даваться мелкие задачи, оплачиваемые сдельно, по рыночной цене (Оцениваете задачи Вы).
В случае успешного и своевременного выполнения, заключаем контракт или берем на официальную работу по договору (На Ваш выбор). Далее передаем основные задачи и вводим в курс дела.
Оплата возможна на Webmoney, QIWI, Яндекс деньги или на дебетовую карту Банка РФ.
Форма резюме:
1) ФИО, возраст, город и страна проживания(Гражданство, если отличается от страны проживания), личные качества
2) Ваши навыки и знания в области программирования, что Вы знаете на хорошем уровне?
3) Ваши работы/проекты с указанием ссылок, примерами Вашего кода и описанием конкретно Вашей части (Если проект делали несколько программистов). В примерах работ желательно указать наиболее разнообразные по функционалу и нагруженные по посещаемости проекты (С указанием максимального онлайна и посещаемости в месяц).
4) Где Вы работали раньше? (Название проекта/компании, срок работы и должность). Где Вы работаете сейчас?
5) На какой срок Вам интересно работать у нас? (Полгода, год, долгосрочно)
6) Что Вы знаете о киберспорте или игровой индустрии?
7) Ваш логин Skype
Резюме ждем на почте: [email protected]
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