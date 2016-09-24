Нужен фронтенд-разработчик (Angular) на доработку сайта

Мой сайт. www.topvoltage.ru движок phpshop на сайте есть каталог продукции 1. нужно сделать по умолчанию вид товарных карточек когда открываешь любой каталог продукции к примеру http://www.topvoltage.ru/shop/CID_191_.html не иконками а списком, в данный момент по умолчанию стоит иконками, а ...