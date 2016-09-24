Нужен фронтенд-разработчик (Angular) на доработку сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен фронтенд-разработчик для доработки сайта и дальнейшего сотрудничества на тематику интернет-афиши. Первичные

разработчики смогут выходить на связь и проводить консультации. Причина,

по которой они не могут доделать проект – высокая загруженность. Есть бэкэнд-разработчик.

Требования к фронтенд-разработчику:

Опыт работы с Angular 1.4.8

Верстка на MaterializeCSS

Базовые навыки работы с библиотекой Socket.IO

Базовые навыки работы с библиотекой MomentJS

jQuery

API Yandex Карт

Бюджет - по договоренности

Angular
7 лет назад
guest_14747230302663
7 лет в сервисе
Был
год назад