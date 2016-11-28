Нужна помощь по API интеграции

Добрый день!

В сайт встроен сервис www.ecwid.ru

1. Нам нужно чтобы при заказе товара с сайта thecorvus.ru (при оформлении заказа) работала функция доставки от shop-logistics.ru

2. При оформлении заказа с сайта автоматически высчитывается сумма доставки с сервиса shop-logistics.ru

3. Нужно чтобы был только один вариант доставки – shop-logistics.ru.

4. Нужно, чтобы форма заказа была полной: тип одежды (название), размер., ФИО,. город, адрес, емейл, индекс, форма доставки.,телефон.

Напишите пожалуйста стоимость и сроки.