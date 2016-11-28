Нужна помощь по API интеграции

Веб-программированиеЗавершен7 заявок323 просмотра
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Добрый день!

В сайт встроен сервис www.ecwid.ru 

1. Нам нужно чтобы при заказе товара с сайта thecorvus.ru (при оформлении заказа) работала функция доставки от shop-logistics.ru 

2. При оформлении заказа с сайта автоматически высчитывается сумма доставки с сервиса  shop-logistics.ru 

3. Нужно чтобы был только один вариант доставки – shop-logistics.ru

4. Нужно, чтобы форма заказа была полной: тип одежды (название),  размер., ФИО,. город, адрес, емейл, индекс, форма доставки.,телефон.

Напишите пожалуйста стоимость и сроки.

7 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
vadim_khamzin
Вадим 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Работаю с Вадимом уже во второй раз. Полностью доволен качеством и сроком выполненной работы. Очень (подчеркиваю) ответственный и грамотный подход! Желаю держать курс в том же направлении:) Разумеется буду обращаться еще:) Спасибо!
Второй раз работаем с Михаилом, полностью доволен сотрудничеством. Всегда на связи, оплата без промедления и в полном объеме. Рекомендую!