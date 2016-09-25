Добрый день! В сайт встроен сервис www.ecwid.ru 1. Нам нужно чтобы при заказе товара с сайта thecorvus.ru (при оформлении заказа) работала функция доставки от shop-logistics.ru 2. При оформлении заказа с сайта автоматически высчитывается сумма доставки с сервиса shop-logistics.ru 3. ...
Изменения логики скрипта или написания нового JS или php + ajax
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт alecseymar.temp.swtest.ru/rose/со сложной системой назначения стоимости для продукта. Html+js в результате чего возникают иногда ошибки при расчетах + очень сложно добавить новую позицию и ее параметры.
Необходимо переделать логику и принцип работы. Методы не имеют значения, главное это работа. Это может быть JS , может php + ajax
1. Сделать отдельной настройкой в файле указание по каждому цветку (цвету, наименованию). Т.е. создание некоторого массива данных для будущего расчета.
Красная = id1
Rost_id1= 40,50,60,70,80,110,150 // доступные размерыдо id1
Price_id1_40:50,50,50,40,40,30 //цены для id1_рост 40, дальше будет так же для роста 50. //Тут каждая цифра это цена за
штуку. При данном количестве. Т.е. 101цифра это 101 выбрано и берется эта цена для данного роста
Возможны изменения вида, но в целом суть втом, что для каждого значения должны быть назначено свое значения, что бы не
было путаницы и возможности трактовать двояко значения при расчете.
2. Когда человек на сайте выбирает товар с id1 то ему должно показать насайте доступные размеры.
3. Когда человек выбирает нужный размер и нужныйразмер производить расчет на основании данных указанных в настройках
4. Имеются нюансы, которые надо учитывать
Если количество больше 103, то размер не можетбыть меньше 40 см, т.е после выбора количества более 103 должен автоматически
поменяться галочка с размере и соответственно стоимость для расчета стоимости общей стоимости
5. Далее идет добавление функций (вид упаковки).Тут надо вносить изменения в цене на основании выбранного количества.
До 50 одна цена, больше 50 одна цена,больше 100 другая, больше 150 третья.
Так же надо убирать некоторые размеры иставить по умолчанию заданный ( 50 см)
Итоговая цена пересчитывается на основании id, Количества и роста
Так как бывает, что человек может вначалевыбрать вид упаковки, а потом количество, то проверять всегда итоговую
стоимость при любых изменениях в количестве.
6. Далеепросто добавляется итоговая цена на основании выбранной галочки.
7. При определенные комбинациях id, рост. количество выскакивает баннер(типа акция, спец цена)
8. Сделать кнопки под полоской
Популярные: 3,7, 11,25,51,101,201 что бы человек мог сразу выбрать популярные
C вас цена и сроки, ну и пожелания с вопросами.
Авто ответы не особо люблю, но без них никуда, однако если внятный запрос, то +1 вам в карму.
Желательный вид оплаты yandex
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