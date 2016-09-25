Изменения логики скрипта или написания нового JS или php + ajax

Имеется сайт alecseymar.temp.swtest.ru/rose/со сложной системой назначения стоимости для продукта. Html+js в результате чего возникают иногда ошибки при расчетах + очень сложно добавить новую позицию и ее параметры.

Необходимо переделать логику и принцип работы. Методы не имеют значения, главное это работа. Это может быть JS , может php + ajax

1. Сделать отдельной настройкой в файле указание по каждому цветку (цвету, наименованию). Т.е. создание некоторого массива данных для будущего расчета.

Красная = id1

Rost_id1= 40,50,60,70,80,110,150 // доступные размерыдо id1

Price_id1_40:50,50,50,40,40,30 //цены для id1_рост 40, дальше будет так же для роста 50. //Тут каждая цифра это цена за

штуку. При данном количестве. Т.е. 101цифра это 101 выбрано и берется эта цена для данного роста

Возможны изменения вида, но в целом суть втом, что для каждого значения должны быть назначено свое значения, что бы не

было путаницы и возможности трактовать двояко значения при расчете.

2. Когда человек на сайте выбирает товар с id1 то ему должно показать насайте доступные размеры.

3. Когда человек выбирает нужный размер и нужныйразмер производить расчет на основании данных указанных в настройках

4. Имеются нюансы, которые надо учитывать

Если количество больше 103, то размер не можетбыть меньше 40 см, т.е после выбора количества более 103 должен автоматически

поменяться галочка с размере и соответственно стоимость для расчета стоимости общей стоимости

5. Далее идет добавление функций (вид упаковки).Тут надо вносить изменения в цене на основании выбранного количества.

До 50 одна цена, больше 50 одна цена,больше 100 другая, больше 150 третья.

Так же надо убирать некоторые размеры иставить по умолчанию заданный ( 50 см)

Итоговая цена пересчитывается на основании id, Количества и роста

Так как бывает, что человек может вначалевыбрать вид упаковки, а потом количество, то проверять всегда итоговую

стоимость при любых изменениях в количестве.

6. Далеепросто добавляется итоговая цена на основании выбранной галочки.

7. При определенные комбинациях id, рост. количество выскакивает баннер(типа акция, спец цена)

8. Сделать кнопки под полоской

Популярные: 3,7, 11,25,51,101,201 что бы человек мог сразу выбрать популярные

C вас цена и сроки, ну и пожелания с вопросами.

Авто ответы не особо люблю, но без них никуда, однако если внятный запрос, то +1 вам в карму.

Желательный вид оплаты yandex