Добрый день! В сайт встроен сервис www.ecwid.ru 1. Нам нужно чтобы при заказе товара с сайта thecorvus.ru (при оформлении заказа) работала функция доставки от shop-logistics.ru 2. При оформлении заказа с сайта автоматически высчитывается сумма доставки с сервиса shop-logistics.ru 3. ...
Нестандартный портал на YII2. Доработать или перенести на diafan.cms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести портал с нестандартным функционалом на diafan.cms
Или доработать имеющееся на YII2.
Добавить портальные модули - вопрос-ответ, форум, онлайн-консультант и др.
Все подробности в личке.
Цена 15 000 (обсуждается).
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