Парсинг товаров с сайтов – картинка+описание в группу ВК

Веб-программированиеЗавершен2 заявки142 просмотра
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Нужен парсинг товаров с сайтов – картинка+описание в группу ВК с 4 сайтов 

www.hkm-sportsequipment.e... 

www.loesdau.de/  

b2b.waldhausen.com/  

www.kraemer.de 

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Пример описание к фото 

- Описание для товаров –  

Abschwitzdecke Lausanne, Horse-friends (название) 

Цена: 3 190 руб. (курс 80) 

Артикул: 54679 

Размеры:  

Цвета: royal/karo, rot/schwarz 

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Ручное заполнение не интересует

7 лет назад
kvsofa
София 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
PhaseModerator
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$65
5 дней
Спасибо большое за быструю и качественную работу!