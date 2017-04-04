PhaseModerator

Владислав PhaseModerator

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kvsofa
София 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Парсинг товаров с сайтов – картинка+описание в группу ВК
Спасибо большое за быструю и качественную работу!