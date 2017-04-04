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Владислав
PhaseModerator
PhaseModerator
30 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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София
kvsofa
30 лет
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 отзывов
$65
10 баллов
8 лет назад
Парсинг товаров с сайтов – картинка+описание в группу ВК
Спасибо большое за быструю и качественную работу!
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Отзывы заказчиков
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