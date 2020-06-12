kvsofa

София kvsofa

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

UliaMotovilova
Юлия 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Ищу дизайнера для видео
Задача четко поставлена, оперативное общение, по оплате тоже все хорошо, однозначно рекомендую Софию как заказчика!
Работы выполнена быстро и в срок! спасибо! надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Подправить вектор в Иллюстраторе
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за работу! :)
Ответный отзыв
ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужен копирайтер
Все прошло отлично)
Все отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
nikwhoa
Никита 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Заполнить на OpenCart
Opencart
Спасибо Софии за интересный заказ, четкие задачи и приятное общение!
Никита! Спасибо большое за быструю и качественную работу! Рекомендую
Ответный отзыв
sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Баннер на пасху
Понравилось работать с Софией. Рекомендую к сотрудничеству!
спасибо! все быстро и качественно
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