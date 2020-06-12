Необходимо исправить грамматические ошибки в описании товаров, переведенных с использованием голосария. Требуется проверить текст на русском языке, включая название товаров. Пример документа прилагается для анализа и корректировки.
- $30Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт10 месяцев назад
Требуется помощь в заполнении мета тегов для 30 товаров на сайте OpenCart. Необходима оптимизация seo_keywords, meta_title и meta_description для каждого товара. Уточняются правильные форматы и примеры заполнения мета тегов для эффективной работы с поисковыми системами.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрытгод назад
Ищется специалист для парсинга товаров с сайта донера в таблицу импорта Opencart. Необходимо сохранить оригинальные названия, перевести описания, правильно заполнить SEO-данные и перенести все фотографии товара. Важно учитывать особенности перевода терминов и оставить цены в евро без скидок.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
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Добрый день! Нужно спарсить товары с сайтов hypostore.com и loesdau.de Название, описание, артикул, цена, размеры, цвета, картинкиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
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Добрый день! Нужна Ваша помощь, наш интернет магазин находится в разработке, но сейчас мы столкнулись с проблемой, что после загрузки товаров сайт работает очень медленно. Магазин: shopgallop.ru ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
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Доброго времени суток! Ищу, того, кто разбирается в конной амуниции и в фотошопе, что бы делать коллажи товаров для моего магазина Нужно 10 шт пример прикрепляюИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт4 года назад
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Нужно сделать статистику упоминания за месяц "оливковое масло" в блогах, соц сетях (Инстаграм, фейсбук, вк, одноклассники, майл ру) как в программе TalkWalker ( но она не работает на русском рынке) Подборный отсчет ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно подправить два изображение векторных в Иллюстраторе. Изображение человека для размерной таблице и изображение руки Изменить цвет картинки и подправить линииИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Товары взять из вконтакте https://vk.com/market-27258920?section=album_613Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны текста для интернет магазина: 1. Оферта 2. Возврат 3. о нас 4. связаться с нами 5. подписаться на рассылку - 6 доставкаКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
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