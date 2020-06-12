Заполнить на OpenCart

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Завершен3 заявки421 просмотр

Добрый день, необходимо:

1. Установить тему

2. Сделать небольшую корректировку темы (поставить наше лого, сменить шрифт и цвет)

3. Заполнить раздел информации (оферта, доставка и тд)

4. Поставить 2 баннера

5. Загрузить 10 товаров

6. Привязать оплату

7. Настроить по мелочам

ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЙ ПЛАТЕЖ 

Opencart
5 лет назад
kvsofa
София 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nikwhoa
Никита 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$40
5 дней
Escrow
Никита! Спасибо большое за быструю и качественную работу! Рекомендую
Спасибо Софии за интересный заказ, четкие задачи и приятное общение!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
99 отзывов
5 лет назад
nikwhoa
Никита 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
5 лет назад