Имеется сайт на Joomla 3.9.18 украинском языке - https://soloviy-trans.com.ua/ Сайт полностью наполнен и функционален. Установлен фильтр языков. Имеется весь контент в формате DOC на друхих языках: RussianEnglishGermanItalianPolishНеобходимо: ...
Корректировка, наполнение интернет-магазина на овпенкард
Карточка товара уже создана, но нужна корректировка
1) откорректировать в карточке товара характеристики - гарантия, тип материала, раздел - все уже добавлено - только выбрать нужное из списка.
2) откорректировать описание - вставить информацию по шаблону.
3) добавить опции с ценами.
Заявки фрилансеров
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