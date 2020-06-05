Корректировка, наполнение интернет-магазина на овпенкард

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Закрыт24 заявки1936 просмотров

Карточка товара уже создана, но нужна корректировка

1) откорректировать в карточке товара характеристики - гарантия, тип материала, раздел - все уже добавлено - только выбрать нужное из списка.

2) откорректировать описание - вставить информацию по шаблону.

3) добавить опции с ценами.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
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год назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
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