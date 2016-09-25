Нужен парсинг товаров с сайтов – картинка+описание в группу ВК

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Нужен парсинг товаров с сайтов – картинка+описание в группу ВК с 4 сайтов 

www.hkm-sportsequipment.e... 

www.loesdau.de/  

b2b.waldhausen.com/  

www.kraemer.de 

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Пример описание к фото 

- Описание для товаров –  

Abschwitzdecke Lausanne, Horse-friends (название) 

Цена: 3 190 руб. (курс 80) 

Артикул: 54679 

Размеры:  

Цвета: royal/karo, rot/schwarz 

--- 

Только безопасная сделка  

Пишите если РЕАЛЬНО можете это сделать 

Ручное заполнение не интересует

7 лет назад
kvsofa
София 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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