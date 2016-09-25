Нужен код редиректа

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Нужно подсказать редирект для htaccess или nginx   вот для этого сайта -- miyss.ru

чтобы сайт с

www

http

https//www. syte.ru ----- надо чтобы открывался только по https

если нужно сброшу доступы.

https работает через нгинкс.

В нгинксе прописал такое — перебрасывает на syte.ru — НО не дает 301 код.

server {

listen 80;

server_name miyss.ru www.syte.ru;

rewrite ^(.*) https://$server_name$1 permanent;

}

С www прописал в htaccess

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$

RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [L,R]

НУЖНО чтобы был 301 код ответа с http

и нужен редирект с https//www syte.ru на https//syte.ru

7 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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