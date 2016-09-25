Нужен код редиректа

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Нужно подсказать редирект для htaccess или nginx вот для этого сайта -- miyss.ru
чтобы сайт с
www
http
https//www. syte.ru ----- надо чтобы открывался только по https
если нужно сброшу доступы.
https работает через нгинкс.
В нгинксе прописал такое — перебрасывает на syte.ru — НО не дает 301 код.
server {
listen 80;
server_name miyss.ru www.syte.ru;
rewrite ^(.*) https://$server_name$1 permanent;
}
С www прописал в htaccess
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [L,R]
НУЖНО чтобы был 301 код ответа с http
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